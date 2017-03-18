Валерий Гладилин: "Спартак" устроит ничья, а "Локо" нужно восстановить реноме"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин считает, что "Локомотив" приложит максимум усилий, чтобы набрать очки в матче 20-го тура чемпионата России с красно-белыми. По его словам, атакующая линия железнодорожников ничуть не уступает атаке соперника.

– Будет очень тяжелая игра, потому что очки нужны обеим командам: "Спартаку", чтобы сохранить лидерство, а "Локомотив" сейчас находится очень низко. Это не то место, которое железнодорожники должны занимать. Поэтому оба соперника будут стараться добиться результата, – сказал Гладилин. – Но если красно-белых, на мой взгляд, устроит ничья, то "Локомотиву" чтобы уйти с десятого места надо побеждать и восстановить свое реноме в глазах болельщиков.

– Подопечные Юрия Семина сейчас способны победить "Спартак"?

– Да, за счет того, что у команды очень ровный состав, большая самоотдача и хорошая атака. "Локомотив" сделал неплохие приобретения и имеет отличное нападение, которое ни в чем не уступает красно-белым. Приход Ари – серьезное усиление, и "Спартаку" нужно будет очень внимательно следить за этим футболистом. Когда бразилец находится в хорошей форме, то является сильным нападающим.

– Каким будет результат матча?

– Думаю, он получится ничейным - 1:1. Гостей это устроит, потому что запас очков у них большой и ничейный результат сохранит позиции в турнирной таблице, хотя "Спартак" сейчас посильнее железнодорожников. Но "Локомотив" приложит максимум усилий, чтобы набрать очки. Ему нужен положительный результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"