Валерий Гладилин: "Спартак" уезжает из Краснодара с положительным результатом"

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин считает, что тренерский штаб "Спартака" поступил правильно, выпустив на гостевой матч 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) двух нападающих. По словам Гладилина, красно-белые в этой встрече наиграли на победу.

– Основную задачу гости решили, не уступив "Краснодару", учитывая, что "Зенит" с ЦСКА тоже сыграли вничью, – сказал Гладилин. – Спартаковцы сохранили отрыв в пять очков, хотя могли и увеличить его. Но не удалось удержать счет. Поэтому я считаю, что даже при том, что красно-белые добились только ничьей, они уезжают из Краснодара с положительным результатом.

– Наиграл ли "Спартак" на победу в этом матче, как думаете?

– Наиграть-то наиграл, но нужно удержать эту победу. Она была близка. Нужно не сбавлять обороты и внимательно играть в обороне. Не хватило концентрации и внимания. Настрой на матч был, команда шла на результат.

– Как вам игра "Спартака" с двумя нападающими?

– С двумя форвардами играть интереснее, матч смотрится более зрелищно.

– Сегодня Зе Луиш не показал свой уровень, в отличие от Адриану. Согласны?

– Зе Луиш много боролся, ему уделялось много внимания. Если бы он не брал на себя такую черновую работу, Адриану было бы сложнее. Я считаю, что тренерской штаб "Спартака" правильно поступил, что поставил двух нападающих. Одного Адриану выключить намного проще, чем двух игроков. А Зе Луиш оттягивал на себя много внимания.

– Как вам игра Самедова слева?

– Саша сыграл на уровне. Не сказать, что сверкал или создавал что-то очень острое. Он действовал надежно, как от него и требуется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)