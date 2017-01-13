15:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Гладилин: "Каррера не рассчитывал на Ромулу как на игрока основного состава"

0
0
0

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал уход полузащитника Ромулу из московского клуба. По его словам, бразилец не входит в планы тренерского штаба красно-белых.

– Сейчас идет формирование нового варианта состава "Спартака", и тренерский штаб ищет усиление команды, – сказал Гладилин. – Наставникам дан карт-бланш и, видимо, с Ромулу что-то у них не срастается. Футболист не устраивает в каких-то моментах.

– Вообще Ромулу – это игрок уровня "Спартака"?

– В отдельных матчах он играл прилично. А сейчас идет выстраивание команды. Есть задача выиграть чемпионат. Сейчас приобретаются опытные, сильные, на мой взгляд, игроки. Возвращают назад Самедова. Видимо, Каррера не рассчитывает на Ромулу как на основного футболиста, а держать в резерве высокооплачиваемого иностранца неправильно. Легионер должен быть основным игроком команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Опрос

Какую линию нужно укрепить "Спартаку" в первую очередь?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ