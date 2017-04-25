Валерий Гладилин: "Глушакову надо сделать выводы на будущее"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК в отношении полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, который избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с "Ростовом" и пропустит только 1 матч.

– Принято решение, что наказанием Глушакова будет только автоматическая дисквалификация – пропуск одного матча. Все, как положено, в рамках того регламента, который существует, – сказал Гладилин.

– Как вы оцениваете сам эпизод, когда Глушаков въехал в ногу Нобоа?

– Это игровой момент. Эмоции перехлестнули. Оправдывать такие моменты нельзя. Все-таки Денис – игрок опытный, к тому же капитан команды. Он должен быть более хладнокровным в таких эпизодах. И так он подвел команду. Сейчас нужны очки. Поэтому Глушакову нужно сделать выводы на будущее, чемпионат еще не завершен, и эмоции нужно поберечь. Их необходимо проявлять немного в другом – показывать более качественную игру, а не то, что он сделал, когда его команда проигрывала сопернику, который явно был лучше "Спартака". Нужно было подходить к себе более критично, а не искать причину в судьях или еще в чем-то. А у них, видимо, уже сложилось мнение, что они – чемпионы: есть отрыв в десять очков, им поют дифирамбы, пресса хорошая. Все это раньше времени. Нужно опуститься на землю и довести дело до конца. Показать игру, которую они могут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)