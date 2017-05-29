Валерий Газзаев: "В успехе "Спартака" есть и заслуга Аленичева"

Знаменитый российский тренер, 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев выразил мнение в интервью "СЭ", что "Спартак" заслуженно завоевал титул. Специалист также отметил вклад Дмитрия Аленичева в успех красно-белых.

– Закономерно ли первое за 16 лет чемпионство "Спартака"?

– Да. Потому что "Спартак" действительно больше всех хотел выиграть золото. Это было видно по отношению игроков. Отставка тренера в начале сезона эмоционально пошла на пользу команде. Однако я хотел бы отметить и вклад Аленичева, ведь именно он проводил трансферную кампанию. В успехе "Спартака" есть и его заслуга.

После смены тренера всегда возникает эмоциональный всплеск, и новому наставнику удалось раскрепостить игроков и нацелить их на решение больших задач. Невооруженным глазом было видно, что внутри команды образовался очень сплоченный, нацеленный на результат коллектив. Руководство, игроки, болельщики, тренерский штаб были объединены идеей выиграть национальное первенство, что становилось заметно по каждому эпизоду игры, по любому забитому мячу. Вся команда, включая скамейку, радовалась успехам. А когда проигрывали, не возникало ни склок, ни трений.

Может быть, качество игры "Спартака" не всегда соответствовало высокому уровню, но стремление к победе перевесило. А вот у ЦСКА и "Зенита" мы такого желания не увидели. Вмешались кадровые проблемы – из петербургского клуба ушли Халк, Витсель, Гарай, системообразующие игроки, лидеры. Плюс Данни не играл большую часть сезона. Без них команда недосчиталась очков.

А ЦСКА, к сожалению, сегодня уже не тот ЦСКА... Мы это понимаем. Тем не менее команда решила задачу, попав в Лигу чемпионов. Вот только оба матча "Спартаку" проиграла, чего давным-давно не случалось, и "Зенит" ни разу победить не смогла… Зато игроки ответственно подходили ко всем остальным матчам и набирали очки там, где "Зенит" их терял. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева