Валерий Газзаев: "Теперь болельщики "Спартака" с большой радостью воспринимают даже промежуточные успешные результаты"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подчеркнул в интервью "СЭ", что болельщики болезненно воспринимают неудачи, потому что команда приучила их к победам за последние 15 лет. Он провел парллель с ситуацией со "Спартаком", который не выигрывал трофеи с 2003 года.

– 10 ноября исполнится 15 лет с момента вашего назначения главным тренером ЦСКА. Эта команда для вас по-прежнему не чужая. Но сегодня на игру армейцев больно смотреть. Какие шаги напрашиваются?

– У нынешнего ЦСКА есть великолепная инфраструктура, это клуб высочайшего уровня с отличной репутацией в Европе. Но на международной арене выступает слабо... Уже четыре года подряд не выходит в весеннюю стадию. Мне хочется, чтобы ЦСКА достойно выглядел в Лиге чемпионов.

Вопрос о смене поколения, естественно, возникает. За 15 лет ЦСКА приучил болельщиков к победам – им уже не интересно ничего, кроме первого места. И сегодня фанаты и руководители принимают неудачи так близко к сердцу, потому что все ждут максимального результата.

Нечто похожее в прошлом происходило со "Спартаком". После ухода из клуба Олега Ивановича Романцева красно-белые не становились чемпионами уже 15 лет, а трофеи не выигрывали с 2003 года. Много лет неудачи воспринимались крайне болезненно. Но время прошло, и теперь болельщики с большой радостью воспринимают даже промежуточные успешные результаты и скромные победы. Так что все познается в сравнении. (Юрий ГОЛЫШАК, Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева – скоро в "СЭ"