Валерий Газзаев: "Такие нападающие как Смолов востребованы в любом европейском клубе"

Известный тренер Валерий Газзаев назвал нападающего "Краснодара" Федора Смолова лучшим игроком чемпионата России 2016-го года. Также он выделил полузащитника "Зенита" Жулиану.

– Я согласен с тем, что Смолов – лучший футболист России прошедшего года. Он демонстрирует высокий уровень игры, отвечает всем требованиям современного форварда: быстрый, техничный, результативный, действует по всему фронту атаки. Такие нападающие сегодня востребованы в любом европейском клубе.

На второе место в этом году я поставил бы Жулиану. Что касается третьей позиции, то очень сложно сказать. Больше всех выделялись Смолов и Жулиану.