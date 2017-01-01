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Валерий Газзаев: "Такие нападающие как Смолов востребованы в любом европейском клубе"

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Известный тренер Валерий Газзаев назвал нападающего "Краснодара" Федора Смолова лучшим игроком чемпионата России 2016-го года. Также он выделил полузащитника "Зенита" Жулиану.

Я согласен с тем, что Смолов – лучший футболист России прошедшего года. Он демонстрирует высокий уровень игры, отвечает всем требованиям современного форварда: быстрый, техничный, результативный, действует по всему фронту атаки. Такие нападающие сегодня востребованы в любом европейском клубе.

На второе место в этом году я поставил бы Жулиану. Что касается третьей позиции, то очень сложно сказать. Больше всех выделялись Смолов и Жулиану.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3920140

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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