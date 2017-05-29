Валерий Газзаев: "Спартаку" непременно надо усилиться – теперь на него будут смотреть в Европе"

Знаменитый российский тренер, 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев выразил мнение в интервью "СЭ", что "Спартаку" необходимо усиление перед выступлением в Лиге чемпионов. Он подчеркнул, что все команды должны ставить перед собой самые высокие цели.

– Что светит "Спартаку" в Лиге чемпионов?

– Команде непременно надо усилиться, потому что теперь на "Спартак" будут смотреть и в Европе, и в России как на лидера национального первенства. По его игре и результатам в Лиге чемпионов будут оценивать уровень футбола в нашей стране. То же самое касается и ЦСКА, и тех клубов, которые будут выступать в Лиге Европы.

Нельзя ставить задачу "просто пройти как можно дальше". Что это за задача? Надо в любом турнире стремиться к самой высокой цели! Только так мы сможем воспитать в людях три качества – уверенность, ответственность и стремление к победам. Это то, что необходимо игрокам. Думаю, что все эти вопросы очень важны и с точки зрения популяризации футбола. (Дмитрий СИМОНОВ)

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