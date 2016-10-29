Валерий Газзаев: "Спартак" доминировал над ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев признал, что в первом тайме матча 12-го тура премьер-лиги со "Спартаком" красно-белые доминировали. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Спартака".

– ЦСКА в первом тайме разочаровал, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Газзаев. – "Спартак" был лучше в первом тайме. Единственный момент перед перерывом – все, что мог создать ЦСКА. "Спартак" в целом доминировал.

С ним согласился экс-наставник красно-белых Валерий Карпин.

– Счет 1:0, "Спартак" доминирует. Думаю, он продолжит это делать, – отметил Карпин. – Сейчас важнее более внимательно сыграть в обороне.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА