Валерий Газзаев: "Поражение от ЦСКА стало бы для "Зенита" крайне болезненным"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" поделился мнением о матче ЦСКА – "Зенит", состоявшемся в 18-м туре. В частности, он отметил, что нельзя критиковать команды за не слишком интересную игру, поскольку обеим командам нужно было играть осторожно, с оглядкой на турнирное положение.

– Игру ЦСКА против "Томи" по понятным причинам нельзя считать показательной. А в матче с "Зенитом" у красно-синих как минимум шесть человек постоянно находились в обороне. Такую массированную оборону можно вскрывать только благодаря высококачественным индивидуальным действиям и тактической подготовке. "Зениту" было сложно это делать. Если взять пример из мирового футбола, то, допустим, против "Барселоны" почти все соперники защищаются даже не вшестером, а вдесятером, используя контратаки. Но каталонцы все равно побеждают – прежде всего, благодаря высочайшему уровню индивидуального мастерства и тактической выучке.

Так что футбол на арене ЦСКА действительно получился не слишком интересным по сравнению с матчем в Краснодаре (там "Краснодар" и "Спартак" сыграли 2:2. – Прим. "СЭ")". Но я бы все равно не стал критиковать команды по итогам одной этой игры. Все-таки существует турнирная стратегия. И ЦСКА, и "Зенит" действовали очень осторожно, с оглядкой на свои ворота и плотной оборонительной тактикой. Армейцы, проиграв, фактически выбывали бы из чемпионской гонки. Для зенитовцев поражение тоже стало бы крайне болезненным, – сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева