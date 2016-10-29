Валерий Газзаев: "Почему ЦСКА победит? Потому что я на стадион пришел"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что армейцы должны сегодня набирать три очка, чтобы включиться в чемпионскую гонку. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

- Почему ЦСКА победит? Во-первых, потому что я на стадион пришел, - сказал Газзаев в эфире программы "Все на футбол!". - Во-вторых, ЦСКА просто деваться некуда. Ему нужно включиться в чемпионскую гонку. Я верю в ЦСКА.

Думаю, что "Спартак" - фаворит исключительно потому, что идет на первом месте и, если мне память не изменяет, на четыре очка впереди. Что касается игры, я бы не сказал, что "Спартак" - фаворит. Состав у ЦСКА очень сильный, но отсутствуют два ключевых игрока - Дзагоев и Еременко.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА