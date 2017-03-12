Валерий Газзаев: "Кокорину уделяется слишком много внимания"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" не стал высказывать своего мнения по поводу приглашения нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России.

– Мы слишком много внимания уделяем этому футболисту. Мне кажется, он сам должен, наконец, задуматься.

Что касается его присутствия или отсутствия в сборной – для этого есть главный тренер, который определяет состав, тактику, стратегию, отвечает за результат. Свое мнение у меня есть, но выражать его считаю неэтичным, – сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева