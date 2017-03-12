Валерий Газзаев: "Кокорину уделяется слишком много внимания"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" не стал высказывать своего мнения по поводу приглашения нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России.
– Мы слишком много внимания уделяем этому футболисту. Мне кажется, он сам должен, наконец, задуматься.
Что касается его присутствия или отсутствия в сборной – для этого есть главный тренер, который определяет состав, тактику, стратегию, отвечает за результат. Свое мнение у меня есть, но выражать его считаю неэтичным, – сказал Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)
Stranniks
Кокорин - посредственный нападающий. Обыгрывать не умеет, передачи через раз сопернику, борьбу выигрывает редко - это факт. Просто лимит и других нет. А то бы не ставили в состав. Еще со времен Динамо всем говорил, что Смолов намного сильнее. У него европейская манера обыгрывать: не в противоход, как многие в России делают, а в свободные коридоры. Не случайно Кокорин никому в Европе не нужен. К тому же Кокорин жилы не рвет ни за клуб ни за сборную, а зачем если зарплата отличная.
14:23
zega
Газзаев про Кокрина все правильно сказал, но почему не все титулы Газзаева перечислили, это несправедливо, события которые были давным-давно вспоминают, а которые заслуги у него были последними о них забывают, ведь под руководством этого человека развалили(разворовали) Осетинский футбол, да и про УкроЧемп самое время вспомнить, но у нас в сми озвучивается только проплаченное?!.
14:05