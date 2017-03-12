Валерий Газзаев: "Если бы "Спартак" набрал в Краснодаре три очка, можно было бы реально говорить о чемпионстве"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев рассказал в интервью "СЭ", что его впечатлила игра "Спартака" против "Краснодара" в матче 18-го тура. Также он выразил мнение, что если "Спартак" не завоюет золото в этом сезоне, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда.

– В матче "Краснодар" – "Спартак" обе команды играли хорошо. Удовольствие наверняка получили и болельщики, и футболисты двух клубов. Хотя "Спартак", конечно, может переживать, потому что не сумел довести дело до победы. У руководства, тренеров и игроков этой команды сейчас действительно есть чемпионские амбиции. Думаю, если бы красно-белые набрали в Краснодаре три очка, можно было бы реально говорить о чемпионстве "Спартака". Но интрига сохранилась. Впереди 12 туров, это почти целый круг. Исход гонки за золото по-прежнему трудно прогнозировать. "Зенит" и ЦСКА тоже претендуют на первое место.

И все-таки, скажу прямо: игра "Спартака" против "Краснодара" меня впечатлила. Сколько лет красно-белые не занимали первое место, лет 15? Что ж, если "Спартак" и сейчас не завоюет золото, то, наверное, не станет чемпионом уже никогда, - отметил Газзаев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева