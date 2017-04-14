Валерий Газзаев: "Думаю, "Зенит" обыграет "Спартак"

– Восемь очков отрыва "Спартака" за восемь туров до финиша – это очень серьезно, – считает Газзаев, который сейчас работает депутатом Государственной Думы и является заместителем главы комитета по туризму, физической культуре, спорту и делам молодежи. – Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах.

В то же время игру "Спартака" трудно назвать по-чемпионски монументальной. В ней есть объективные изъяны, что было видно даже по недавнему матчу с "Уфой". Это первое. Во-вторых, под вопросом участие двух нападающих - Луиза Адриану и Зе Луиша. Серьезная потеря, если кто-то из них, и уж тем более оба, не успеют восстановиться к игре. И в-третьих, "Зениту", который обладает сильным составом и тренерским штабом, некуда отступать. Ему набрать три очка важнее.

– Поэтому ваш прогноз…

– Думаю, что в воскресенье "Зенит" обыграет "Спартак".

– Считаете, на петербуржцах не отразятся разговоры о судьбе Мирчи Луческу?

– Спекуляции на эту тему мне непонятны. Луческу работает с "Зенитом" первый год. В таких ситуациях всегда происходит притирка. Это специалист с огромным опытом, он умеет добиваться побед. Кубок УЕФА не просто так выигрывают. Не сомневаюсь, что в случае победы над "Спартаком" "Зенит" реально включится в борьбу за чемпионство. (Дмитрий СИМОНОВ)