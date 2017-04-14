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Валерий Газзаев: "Думаю, "Зенит" обыграет "Спартак"

Валерий ГАЗЗАЕВ (справа) и Олег РОМАНЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий ГАЗЗАЕВ (справа) и Олег РОМАНЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Прогноз на главный матч 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" дал выдающийся отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны с "Аланией" и ЦСКА Валерий Газзаев.
 
10 апреля. Москва. Дмитрий ХОХЛОВ, Юрий НИКИФОРОВ и Олег РОМАНЦЕВ (слева направо) на съемках передачи Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву"."Конкурентов у "Спартака" не видим"

– Восемь очков отрыва "Спартака" за восемь туров до финиша – это очень серьезно, – считает Газзаев, который сейчас работает депутатом Государственной Думы и является заместителем главы комитета по туризму, физической культуре, спорту и делам молодежи. – Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах.

В то же время игру "Спартака" трудно назвать по-чемпионски монументальной. В ней есть объективные изъяны, что было видно даже по недавнему матчу с "Уфой". Это первое. Во-вторых, под вопросом участие двух нападающих - Луиза Адриану и Зе Луиша. Серьезная потеря, если кто-то из них, и уж тем более оба, не успеют восстановиться к игре. И в-третьих, "Зениту", который обладает сильным составом и тренерским штабом, некуда отступать. Ему набрать три очка важнее.

 
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– Поэтому ваш прогноз…

– Думаю, что в воскресенье "Зенит" обыграет "Спартак".

– Считаете, на петербуржцах не отразятся разговоры о судьбе Мирчи Луческу?

– Спекуляции на эту тему мне непонятны. Луческу работает с "Зенитом" первый год. В таких ситуациях всегда происходит притирка. Это специалист с огромным опытом, он умеет добиваться побед. Кубок УЕФА не просто так выигрывают. Не сомневаюсь, что в случае победы над "Спартаком" "Зенит" реально включится в борьбу за чемпионство. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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alex-ls

Газзаев просто болеет за ЦСКА и надеется что Дзюба-инвалид заработает пару пенальти своими падениями

14:37

Wild Weasel

Вокруг все говорят, что Спартак - фаворит этого матча, что Спартак сейчас сильнее... У Зенита есть только один шанс - если Спартак сам поверит в это и расслабится. Если же Спартак выйдет биться - порвёт Зенит, как Тузик грелку ;)

14:35

merniloskut

Тогда и Цска в укроп играть поедет!))

14:33

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