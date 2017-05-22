Вагит Алекперов: "И дальше будем помогать "Спартаку" в достижении новых успехов"

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что нефтяная компания будет помогать "Спартаку" в достижении успехов. Сегодня руководитель в центральном офисе компании в Москве поздравил "Спартак" с титулом чемпиона России сезона-2016/17. Напомним, что "Лукойл" является генеральным спонсором красно-белых с 2000 года. С 2003 года владельцем клуба является вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

– В командном спорте невозможно добиться успеха в одиночку, – цитирует ТАСС Алекперова. – Когда вы стали настоящей командой, где каждый стремится внести свой вклад в общее большое дело, пришла и большая победа.

Это правило действует и в футболе, и в бизнесе, мы и дальше будем помогать "Спартаку" в достижении новых успехов. Ждем от вас красивой игры и новых побед, теперь не только в России, но и в Лиге чемпионов.