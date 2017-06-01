Вагит Алекперов: "Финансирование "Спартака" не увеличится"

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания не будет увеличивать финансирование "Спартака", несмотря на победу команды в чемпионате России. Напомним, что "Лукойл" является генеральным спонсором красно-белых с 2000 года. С 2003 года владельцем клуба является вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

– Финансирование "Спартака" со стороны "Лукойла" не увеличится, – цитирует ТАСС Алекперова. – Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. "Спартак" должен уже зарабатывать сам.

Но важно отметить, что мы не сократим финансирование "Спартака", так как остаемся его генеральными спонсорами.