Вадим Скрипченко: "Зенит" был сильнее, на судейство нет смысла обращать внимание"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 10-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) отметил, что его команда допустила глупые ошибки. Несмотря на это, наставник остался доволен игрой, которую продемонстрировала его команда во втором тайме.

- Поражение не может радовать, - заявил Скрипченко на послематчевой пресс-конференции. - Есть сожаление от того, какой мы момент не реализовали во втором тайме, Саши Стовпеца. Игра могла развернуться. По крайней мере, моги сравнять счет, и дальше неизвестно, как бы она протекала. В этом отношении есть разочарование. Если брать в целом, то "Зенит", конечно, более классная команда, обладает хорошим подбором исполнителей, что и доказала в реализации моментов.

Из положительного можно отметить дебют Сережи Подоксенова - молодого парня, который сыграл на достаточно хорошем уровне. Тренерский штаб видит в нем потенциал и рассчитывает на него в дальнейшем как на игрока основного состава. Очень здорово сегодня провел игру Радован Панков на позиции центрального защитника. Сыграл стабильно, надежно, без спадов в игре.

К сожалению, у нас продолжается чехарда глупейших ошибок, которые встречаются на протяжении десяти туров. Команды высокого уровня нас наказывают за такие ошибки. Над этим нужно работать, нужно уделять этому внимание. Но одно дело, если бы мы не уделяли внимание, не говорили об этом… Но все же футболисты не до конца понимают то, как они должны действовать в этих эпизодах. Нужно играть проще, чтобы обезопасить себя, чтобы не приводить к таким эпизодам, как в моменте с первым голом "Зенита". Но второй тайм порадовал. Нужно так же играть в следующих играх со "Спартаком" и "Тереком".

Судейство? Сейчас это обсуждается в СМИ. Но в моем понимании - не дело тренера об этом говорить. Нужно понимать, что судьи тоже люди, и есть человеческий фактор. Если взять по сегодняшней игре, то, еще раз повторюсь, "Зенит" был сильнее нас. На судейство нет смысла обращать внимание.