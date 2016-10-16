13:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Снег может помешать проявить себя южноамериканским игрокам "Зенита"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Зенита" выразил надежду на то, что погодные условия сыграют на руку хозяевам поля. Специалист подчеркнул, что питерцы допускают заметное количество голов.

– Погода для нас не является проблемой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Более того, снег может стать для нас плюсом, потому что в составе "Зенита" много южноамериканцев, это для них не самый комфортный климат (улыбается). Будем надеяться и на этот фактор.

Мы обратили внимание на то, что у питерцев активная линия атаки, но в обороне бывают ошибки. Они много забивают, но и немало пропускают. Дома мы должны этим воспользоваться, весь вопрос в реализации.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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