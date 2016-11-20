Вадим Скрипченко: "Почему "Крылья" на последнем месте? Вопрос к предыдущему тренеру"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от "Зенита" (1:3) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда за короткое время совершила существенный сдвиг, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Тренер добавил, что атмосфера в команде хорошая.

– Почему "Крылья" идут на последнем месте, ведь потенциал команды очевиден.

– Потенциал очевиден, но мне трудно ответить на ваш вопрос. Работал другой главный тренер, было бы правильнее спросить у него, почему так происходит. Не хотим оборачиваться на то, что было в прошлом. Сейчас у нас есть другое направление и команда готова работать в этом направлении. За короткое время мы совершили существенный сдвиг. Да, мы сегодня не получили очков , но смело сыграли с "Зенитом". В ближайших матчах постараемся исправить ситуацию.

– Как обстоит дело с материальной стороной? Финансовый вопрос не влияет на атмосферу в команде?

– Материальная сторона не в моей компетенции. У нас хорошая атмосфера. Все проникнуты соревновательной деятельностью, тренировочным процессом. Парни довольно мастеровитые и их тоже напрягает нахождение на последнем месте. Только с верой в себя мы можем изменить ситуацию. По крайней мере, постараемся это сделать.

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