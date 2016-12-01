Вадим Скрипченко: "Крыльям" нельзя впадать в эйфорию"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко сдержанно оценил победу команды над "Спартаком" (4:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Самарцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице. По словам Скрипченко, сейчас команде нужно сосредоточиться на подготовке к следующему поединку против "Краснодара".
- Конечно, мы рады победе. Парни поверили, что могут играть в футбол, добиваться результата и двигаться по таблице вверх. Победа 4:0 над лидером чемпионата - это громкая победа. Но нельзя впадать в эйфорию. У нас впереди заключительная игра года с "Краснодаром", очень непростым соперником. Сегодня переживем положительные эмоции и будем двигаться дальше.
Kostromich
М о д е р ы - убогие - трите. Да хотя бы было бы что. А еще о судействе справедливом в своей газетенке рассуждаете
21:57
bvp
Прорицатель ты наш. Пастернака не читал, но осуждаю.
21:40
джей
Выиграли по делу. Впереди игра с "быками", которые злы после поражения от Терека.
21:29
Dexty_07
Обыграли на классе, и старании! Пусть седня попразднуют! Шашлык-машлык не каждый день увидишь! Вся страна в эйфории!
21:12
Валерий Милан-Монако
Какая эйфория?))) Они и так знают,что выиграли случайно
21:07
Валерий Милан-Монако
Какая эйфория?)))) они и так знают,что выиграли случайно
21:05