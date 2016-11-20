Вадим Скрипченко: "Крылья Советов" не справились с Артемом Дзюбой"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после гостевого поражения в матче 14-го тура чемпионат России от "Зенита" (1:3) отметил, что самарцы не справилась с нападающим санкт-петербургской команды Артемом Дзюбой. По словам специалиста, после первого забитого мяча "Крыльям" стоило рвать темп игры.

– Мне показалось, что игра нам удавалась, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы шли вперед, создавали моменты, но не справились с Дзюбой. Здорово, что забили первыми, но почти сразу же неправильно сыграли тактически. Считаю, что после первого забитого мяча нужно было рвать темп игры. Было понятно, что хозяева на правах фаворита пойдут вперед. После 1:1 психологическое преимущество перешло на сторону "Зенита".