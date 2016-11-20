Вадим Скрипченко: "Крылья" проанализировали возможные изменения в игре "Зенита"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что самарцы проанализировали тактические возможности соперника с учетом последних изменений в составе команды из Санкт-Петербурга. По словам специалиста, "Крылья" постарались исправить недочеты, которые сопровождали команду при игре в обороне.

– Мы проанализировали последние игры "Зенита", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Учитывая, что у соперника есть дисквалификации и травмы, мы изучили изменения, которые могут быть в составе соперника.

Я удовлетворен атакующими действиями команды. Те недочеты, которые были в обороне, мы за время игр национальной сборной постарались исправить.