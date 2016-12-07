Вадим Скрипченко: "Крылья" не рассматривали ничейный результат перед игрой со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в интервью для радио "Губерния" рассказал, что перед игрой 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:0) у команды был запредельный настрой. Специалист подчеркнул, что этим результатом самарцы вселили в болельщиков уверенность.

– У нас был запредельный настрой на победу, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч. Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно.