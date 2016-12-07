19:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Крылья" не рассматривали ничейный результат перед игрой со "Спартаком"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в интервью для радио "Губерния" рассказал, что перед игрой 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:0) у команды был запредельный настрой. Специалист подчеркнул, что этим результатом самарцы вселили в болельщиков уверенность.

– У нас был запредельный настрой на победу, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч. Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14425

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Seminar

О! Масковские пуканы задымились!

21:29

Джин_SM(v3)

Удивляюсь таким персонажам... Вроде бы и уровень, какой никакой... Но один раз пукнут и всё наружу вываливается... Ну ладно б, до игры это сказал, можно было б оценить, но после, когда уже есть итог... Очередной балабол...

20:43

merniloskut

Судейке пусть спасибо скажут за пеналь которого не было, да за лишние секунды к 1-му тайму... С таким помощником и настрой соответствующий!)))

20:23

Obl2007

С другими бы тоже так настраивались..... Сразу видно - простимулировали ! Ну и сам Спартак облажался ...

20:20

баламошка

Крылья решили замахнуться на чемпионство.

20:18

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Материалы других СМИ