Вадим Скрипченко: "Крылья" не рассматривали ничейный результат перед игрой со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в интервью для радио "Губерния" рассказал, что перед игрой 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:0) у команды был запредельный настрой. Специалист подчеркнул, что этим результатом самарцы вселили в болельщиков уверенность.
– У нас был запредельный настрой на победу, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч. Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно.
Seminar
О! Масковские пуканы задымились!
21:29
Джин_SM(v3)
Удивляюсь таким персонажам... Вроде бы и уровень, какой никакой... Но один раз пукнут и всё наружу вываливается... Ну ладно б, до игры это сказал, можно было б оценить, но после, когда уже есть итог... Очередной балабол...
20:43
merniloskut
Судейке пусть спасибо скажут за пеналь которого не было, да за лишние секунды к 1-му тайму... С таким помощником и настрой соответствующий!)))
20:23
Obl2007
С другими бы тоже так настраивались..... Сразу видно - простимулировали ! Ну и сам Спартак облажался ...
20:20
баламошка
Крылья решили замахнуться на чемпионство.
20:18