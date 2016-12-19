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Вадим Шпинев: "Джикия в "Спартаке"? Пока рано что-то говорить"

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Представитель агентства iSport Вадим Шпинев не стал комментировать информацию о том, что защитник "Амкара" Георгий Джикия может оказаться в "Спартаке". По данным "СЭ", красно-белые намерены приобрести игрока в зимнее трансферное окно, сумма сделки составит около 150 миллионов рублей.

23-летний Джикия, имеющий контракт с "Амкаром" до середины 2018 года, провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

– Действительно ли "Спартак" начал переговоры по трансферу защитника "Амкара" Георгия Джикии? – вопрос Шпиневу.

– Без комментариев. Пока рано что-то говорить. (Сергей АСТАХОВ)

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