Вадим Евсеев: "Не могу сказать, что "Спартак" переиграл "Амкар"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев после поражения в гостевом матче 14-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) отметил, что пермяки долго вкатывались в игру. По словам специалиста, говорить о том, что красно-белые переиграли "Амкар", было бы неправильно.

– Хороший матч, соперники были достойны друг друга, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Наш футбол". – Пропустили гол в самой концовке, очень обидно. Наверное, на игру команды отчасти повлияла скомканная подготовка. В первом тайме "Амкар" долго вкатывался. Мы ждали своих моментов. Соперник действовал первым номером, но мы сыграли достойно. Особо опасных моментов у "Спартака" не было, за исключением нескольких дальних ударов. Не могу сказать, что красно-белые нас переиграли.