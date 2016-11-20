Вадим Евсеев: "Гаджиев заболел"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что команда планирует добиться результата за счет организованных действий, прессинга и давления на игроков соперника. Он также сообщил, что главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев в связи с болезнью не сможет руководить действиями игроков с тренерского мостика.

– "Амкар" постарается добиться результата за счет организованных действий, прессинга и давления на игроков соперника, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Наш футбол". – Нужно не давать "Спартаку" спокойно играть как в центре поля, так и у наших ворот. Постараемся хорошо сыграть на контратаках и воспользоваться своими шансами.

Гаджи Гаджиев заболел, в связи с чем не сможет руководить действиями команды от кромки поля. В Перми была температура в 20 градусов ниже нуля, тренировочный процесс получился скомканным. На недельный цикл была запланирована одна программа, но нам пришлось ее немного подкорректировать. Кто будет руководить командой - в данном случае не так важно. Каждый будет вносить свою лепту.

Трансляция матча "Спартак" - "Амкар"