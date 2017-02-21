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В "Зените" прошло собрание команды

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В воскресенье президент "Зенита" Александр Дюков провел собрание команды, утверждает "Спорт день за днем". Сообщается, что на этой встрече присутствовали весь тренерский штаб и все футболисты, а сам Дюков специально для этого приехал в Санкт-Петербург.

 
17 февраля. Брюссель. "Андерлехт" - "Зенит" - 2:0. Лучшей благодарностью болельщикам сине-бело-голубых станет разгром бельгийцев в ответной встрече."Зенит": уйти от бельгийского шаха

По данным издания, руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Андерлехта" (0:2). Перед командой была поставлена четкая задача: пройти бельгийцев, чтобы избежать позора.

Ответная встреча против "Андерлехта" состоится в Петербурге в четверг, 23 февраля. 4 марта в Москве "Зениту" предстоит матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Питерское СМИ подчеркивает, что если Мирча Луческу не обеспечит нужный результат, а у команды не появится игра, то могут последовать любые меры.

Опрос

Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/razbor-poletov-v-zenite​

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lars Berger

Не верю в то, что "Зенит" пройдет "Андерлехт". Кишка тонка сейчас у команды. Сужу по первой игре в Бельгии.

01:27

вперёд Спартак!

Зенит пройдёт Андерлехт только в том случае, если Дюков и Митрофанов выйдут на поле лично (срочно дозаявить в ЛЕ), а на тренерскую скамейку сядет Миллер))))))))))))))))))))))))))

01:14

Басист

Даа, это разве команда? "Собрание тренеров и игроков" правильнее было написать.

00:55

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

мертвому припарки... надо было на сборах присутствовать и кокошу пинать вместо мяча.

00:44

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