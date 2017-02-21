В "Зените" прошло собрание команды

В воскресенье президент "Зенита" Александр Дюков провел собрание команды, утверждает "Спорт день за днем". Сообщается, что на этой встрече присутствовали весь тренерский штаб и все футболисты, а сам Дюков специально для этого приехал в Санкт-Петербург.
По данным издания, руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Андерлехта" (0:2). Перед командой была поставлена четкая задача: пройти бельгийцев, чтобы избежать позора.
Ответная встреча против "Андерлехта" состоится в Петербурге в четверг, 23 февраля. 4 марта в Москве "Зениту" предстоит матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Питерское СМИ подчеркивает, что если Мирча Луческу не обеспечит нужный результат, а у команды не появится игра, то могут последовать любые меры.
Lars Berger
Не верю в то, что "Зенит" пройдет "Андерлехт". Кишка тонка сейчас у команды. Сужу по первой игре в Бельгии.
01:27
вперёд Спартак!
Зенит пройдёт Андерлехт только в том случае, если Дюков и Митрофанов выйдут на поле лично (срочно дозаявить в ЛЕ), а на тренерскую скамейку сядет Миллер))))))))))))))))))))))))))
01:14
Басист
Даа, это разве команда? "Собрание тренеров и игроков" правильнее было написать.
00:55
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мертвому припарки... надо было на сборах присутствовать и кокошу пинать вместо мяча.
00:44