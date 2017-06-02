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В "Зените" Манчини будут помогать Григуччи, Карминатти, Нучари

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Как стало известно "СЭ", в штаб нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, скорее всего, войдут следующие специалисты: Фаусто Сальсано и Анджело Григуччи будут ассистентами итальянца, Иван Карминатти станет специалистом по физподготовке, а Джулио Нучари будет отвечать за вратарей.

Сальсано, Григуччи, Карминатти и Нучари помогал Манчини в "Интере", в "Манчестер Сити" и "Галатасарае" с ним не было последнего. Кроме того, в Турции не было Григуччи.

Ранее стало известно, что Игорь Симутенков, владеющий итальянским языком, переведен из молодежного состава в главную команду. Не исключено, что в каком-то качестве в клубе останется Анатолий Тимощук. Украинец, чей контракт истекает через год, входил в штабы бывшего наставника питерцев Мирчи Луческу.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Вон те ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НАЗВАНИЯ --- это сорта итальянских вин или названия ПИЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ????

15:01

foreverCSKAforever

Поздравляю этих специалистов с попаданием в список Форбс.

14:55

Жорик Вартанов

а Дзюбинелли останется капитаном??

14:48