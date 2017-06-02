В "Зените" Манчини будут помогать Грегуччи, Карминати, Нучари

Как стало известно "СЭ", в штаб нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, скорее всего, войдут следующие специалисты: Фаусто Сальсано и Анджело Грегуччи будут ассистентами итальянца, Иван Карминати станет специалистом по физподготовке, а Джулио Нучари будет отвечать за вратарей.
Сальсано, Грегуччи, Карминати и Нучари помогал Манчини в "Интере", в "Манчестер Сити" и "Галатасарае" с ним не было последнего. Кроме того, в Турции не было Грегуччи.
Ранее стало известно, что Игорь Симутенков, владеющий итальянским языком, переведен из молодежного состава в главную команду. Не исключено, что в каком-то качестве в клубе останется Анатолий Тимощук. Украинец, чей контракт истекает через год, входил в штабы бывшего наставника питерцев Мирчи Луческу.
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Вон те ПОСЛЕДНИЕ ТРИ НАЗВАНИЯ --- это сорта итальянских вин или названия ПИЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ????
15:01
foreverCSKAforever
Поздравляю этих специалистов с попаданием в список Форбс.
14:55
Жорик Вартанов
а Дзюбинелли останется капитаном??
14:48