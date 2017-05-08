В Турции утверждают, что представители "Галатасарая" пообщались с Луческу после матча "Зенит" – "Терек"

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек и его брат Мехмет Озбек, который является членом правления стамбульского клуба, посетили воскресный матч 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тереком" (0:1).

Как утверждает Karadeniz, после игры представители "Галатасарая" пообщались с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

Сам Луческу после вчерашнего матча заявил, что о его будущем в питерской команде можно будет говорить только после окончания чемпионата России. Турецкое издание подчеркивает, что на решение руководства "Зенита" по Луческу во многом будет зависеть, попадет ли команда в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После вчерашнего поражения чемпионом России досрочно стал "Спартак". За три тура до окончания премьер-лига "Зенит" занимает третье место, отставая от идущего вторым ЦСКА на 1 очко.