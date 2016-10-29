17:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В туалете "Открытие Арены" обнаружен тайник с пиротехникой

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Полиция при осмотре помещений "Открытие Арены" перед матчем 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА нашла тайник с пиротехникой, сообщает life.ru. Петарды, файеры, дымовые шашки были изъяты правоохранительными органами. 

Ранее сообщалось, что между фанатами клубов произошли стычки в московском метро.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/924035/pieried_nachalom_matcha_tsska_--_spartak_na_stadionie_nashli_skhron_pirotiekhniki

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

А380726_____ Оказывается лучше смотреть в сортире!

18:15

marksan

И это в Спартаке? Ну-ну!

18:14

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