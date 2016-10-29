В туалете "Открытие Арены" обнаружен тайник с пиротехникой

Полиция при осмотре помещений "Открытие Арены" перед матчем 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА нашла тайник с пиротехникой, сообщает life.ru. Петарды, файеры, дымовые шашки были изъяты правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что между фанатами клубов произошли стычки в московском метро.
Игра начнется в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/924035/pieried_nachalom_matcha_tsska_--_spartak_na_stadionie_nashli_skhron_pirotiekhniki
marksan
А380726_____ Оказывается лучше смотреть в сортире!
18:15
marksan
И это в Спартаке? Ну-ну!
18:14