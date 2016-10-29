В туалете "Открытие Арены" обнаружен тайник с пиротехникой

Полиция при осмотре помещений "Открытие Арены" перед матчем 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА нашла тайник с пиротехникой, сообщает life.ru. Петарды, файеры, дымовые шашки были изъяты правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что между фанатами клубов произошли стычки в московском метро.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА