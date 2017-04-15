В "Спартаке" считают нормальной внесоревновательную проверку футболистов

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов назвал нормальной практику внесоревновательных проверок футболистов премьер-лиги. Ранее стало известно, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет проверять игроков клубов РФПЛ во внесоревновательный период.

- Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу, - цитирует ТАСС Вартапетова.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замечание. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.