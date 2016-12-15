17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В семье Глушаковых родилась вторая дочь

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков во второй раз стал отцом. Об этом 29-летний хавбек сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг. Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! Имей в виду, пойдем за мальчиком", - написал Глушаков в комментарии под фото. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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werder63

Денис, от души с дочкой! Про сына думай, кто же издали в Спартаке забивать будет?))

18:50

Москвич1985

присоединяюсь к предыдущим поздравлениям и желаю не останавливаться на достигнутом!)

18:26

Valdemarson

Хоть и "бракодел" - поздравляю от души! А насчёт хет-трика - лучше детьми. Третьим - сына.

18:17

kozeltveskoy

Поздравляю!!!

18:07

spetrov

Молодец, Денис. Так держать. Растите большими и здоровыми. Но с хет-триком в наши ворота - извини. Если только в свои.

18:01

lordblack

Поздравляем Денис "Похороны" Глушаков! Проставишься хет-триком с пони!

17:58

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