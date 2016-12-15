В семье Глушаковых родилась вторая дочь

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков во второй раз стал отцом. Об этом 29-летний хавбек сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг. Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! Имей в виду, пойдем за мальчиком", - написал Глушаков в комментарии под фото.