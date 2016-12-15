В семье Глушаковых родилась вторая дочь

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков во второй раз стал отцом. Об этом 29-летний хавбек сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг. Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым! Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! Имей в виду, пойдем за мальчиком", - написал Глушаков в комментарии под фото.
Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг 😂ЮюХххУуу👭Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым!❤ Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! 😍 P.S имей ввиду, пойдём за мальчиком. Готовься! 😂#дети #счастье #папа #мама#москва#россия#родилась #доча#ясчастлив#ура#похожа #напапу
werder63
Денис, от души с дочкой! Про сына думай, кто же издали в Спартаке забивать будет?))
18:50
Москвич1985
присоединяюсь к предыдущим поздравлениям и желаю не останавливаться на достигнутом!)
18:26
Valdemarson
Хоть и "бракодел" - поздравляю от души! А насчёт хет-трика - лучше детьми. Третьим - сына.
18:17
kozeltveskoy
Поздравляю!!!
18:07
spetrov
Молодец, Денис. Так держать. Растите большими и здоровыми. Но с хет-триком в наши ворота - извини. Если только в свои.
18:01
lordblack
Поздравляем Денис "Похороны" Глушаков! Проставишься хет-триком с пони!
17:58