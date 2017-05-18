В РФС считают, что болельщики "Спартака" злоупотребили доверием

Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин отметил, что болельщики "Спартака" проявили злоупотребление доверием после матча 29-го тура премьер-лиги с "Тереком" (3:0). Клуб позволил фанатам выйти на поле после финального свистка, но вернуть их на места для проведения награждения не удавалось: болельщики разобрали ворота, зажгли файеры.

– Все не предусмотреть, – цитирует "Интерфакс" Маркина. – Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться. Бывает, доверие не все оправдывают.