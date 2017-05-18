В РФС считают, что болельщики "Спартака" злоупотребили доверием

Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин отметил, что болельщики "Спартака" проявили злоупотребление доверием после матча 29-го тура премьер-лиги с "Тереком" (3:0). Клуб позволил фанатам выйти на поле после финального свистка, но вернуть их на места для проведения награждения не удавалось: болельщики разобрали ворота, зажгли файеры.
– Все не предусмотреть, – цитирует "Интерфакс" Маркина. – Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться. Бывает, доверие не все оправдывают.
And60
Руководство Спартака поступило неблагоразумно. Место болельщиков на трибуне, а игроков на поле. Праздник бы получился, если бы так и осталось. Но.... получилось... даже название определить нельзя. Ломают ворота, рвут сетку....Даже словами не объяснишь поведение таких людей. Идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Радость, праздник, ДА!!! Но какой праздник, если на тебе одежду рвут? Как настоящее стадо баранов увидело ворота и прямиком к ним. Это праздник?????? И ведь взрослые люди по виду!
09:44
nekonohiki
Что за наивный бред? Поведение толпы отличается от поведения отдельного человека.
09:41