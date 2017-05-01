В РФПЛ утверждают, что задержка фанатов "Спартака" на стадионе ЦСКА была вынужденной

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что полуторачасовая задержка болельщиков "Спартака" на трибунах "Арены ЦСКА" после матча 26-го тура чемпионата России является вынужденной мерой. По его словам, после поединка был риск возникновения потасовок между фанатами команд.

- Оперативный штаб получил информацию, что у метро "Полежаевская" и у метро "Сокол" наблюдается большое скопление болельщиков ЦСКА, - приводит ТАСС слова Мейтина. - Кроме того, появились сведения, что большая группа поклонников армейского клуба направляется обратно к стадиону. Во избежание конфликтов было решено не выпускать болельщиков "Спартака" с трибун, пока ситуация не изменится, поэтому они находились на стадионе так долго.

Это была вынужденная мера. Я понимаю, что многие болельщики "Спартака" наверняка остались недовольны, но с точки зрения безопасности это было правильное решение. Что касается отсутствия света, то, как нам стало известно, через некоторое время после окончания матча он был выключен электриком. Оперативный штаб узнал об этом и сразу дал команду свет включить. Но освещение стадиона ЦСКА имеет свойство долго включаться, поэтому свет появился уже когда болельщиков "Спартака" стали выпускать.

Напомним, "СЭ" вел текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Спартак".