В ПСВ утверждают, что не ведут переговоров с "Зенитом" по Препперу

Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс снова опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о переходе в "Зенит" полузащитника Дэйви Преппера. Ранее появились сообщения о том, что ПСВ отказался продавать 25-летнего игрока за 14 миллионов евро и рассчитывает получить за него не меньше 20.

– Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом, – цитирует ТАСС Слегерса. – Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов.