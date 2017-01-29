15:22 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В ПСВ утверждают, что не ведут переговоров с "Зенитом" по Препперу

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Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс снова опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры о переходе в "Зенит" полузащитника Дэйви Преппера. Ранее появились сообщения о том, что ПСВ отказался продавать 25-летнего игрока за 14 миллионов евро и рассчитывает получить за него не меньше 20.

– Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом, – цитирует ТАСС Слегерса. – Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980542

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gogy

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