В Перми "Спартак" встретили более сотни фанатов

Больше ста болельщиков встретили "Спартак" в Перми по прибытии команды в отель из аэропорта. Чествовать нового чемпиона России собрались как местные поклонники, так и иногородние, приехавшие за день до матча. Горели файеры, гремел салют, футболисты и тренерский штаб сразу же попали в объятия публики, а в воздухе еще долго раздавалось "Мы чемпионы!". Отметим также, что вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в город, местный коллектив болельщиков накануне нарисовал граффити на всю стену: "Вот "Спартак" наш снова чемпион!" (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Амкар" – "Спартак" состоится завтра, 13 мая, начало встречи – в 14:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.