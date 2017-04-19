В обществе "Спартак" рады сотрудничеству с футбольным и хоккейным клубами

Председатель общества "Спартак" Анна Алешина отметила, что рада сотрудничеству с футбольным и хоккейным клубами, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Сегодня особенный день. Долгие годы не получалось сотрудничества между обществом, футбольным и хоккейным клубами, – сказала Алешина. – Но сегодня мы собрались вместе на спартаковском стадионе. В "Спартаке" всегда было два флагмана – футбольный и хоккейный клубы. Поздравляю всех спартаковцев с праздником!