В нападении "Локо" против "Спартака" сыграют Ари и Майкон

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" назвал футболистов, которые точно сыграют против красно-белых, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Кто будет играть в нападении со "Спартаком"?

– Ари и Майкон.

– Вы впервые после ухода Александра Самедова из "Локомотива" встретитесь. Пообщаетесь?

– Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Перед матчем я не сторонник общения с противоположной командой. У каждого свой настрой. Это часть жизни. От нас уходил Горлукович, и там и там играл Черчесов. В плане переходов нет ничего необычного. Если футболисты говорят, что из ЦСКА в "Спартак" они не переходят, у нас в этом плане все нормально. Все адекватно реагируют, когда такое происходит. В том числе и руководители.