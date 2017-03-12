В матче со "Спартаком" болельщики "Анжи" поздравили Сулеймана Керимова с днем рождения

По ходу матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" болельщики "Анжи" вывесили баннер с поздравлением бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с днем рождения, информирует ТАСС. На полотне зелеными буквами написано поздравление: "Сулейман Абусаидович, с днем рождения".

Керимов, которому сегодня исполнился 51 год, являлся владельцем "Анжи" до декабря 2016 года. Затем он продал клуб Осману Кадиеву. При Керимове махачкалинцы становились бронзовыми призерами чемпионата России (2013 год), дважды выходили в финал Кубка страны, а также два раза участвовали в розыгрыше Лиги Европы.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"