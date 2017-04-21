В "Динамо" высказались о проблемах арены в Петербурге

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что в "Динамо" никто не злорадствует в связи с проблемами на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил обеспокоенность состоянием газона на арене.

– Я могу выражать только сожаление, что строители сталкиваются с такими трудностями, – сказал Перегудов. – Думаю, что основная проблема – количество строительных команд, которые у них менялись. Не хочу комментировать ситуацию, но знаю, что если постоянно менять застройщика и подрядчика, то стоимость будет только расти. Абсолютно не злорадствуем по этому поводу и не пытаемся смаковать очередные проблемы. Уверен, там восстановят траву, и она будет готова к матчу. Это не такая большая проблема. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)