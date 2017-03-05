23:40 5 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В Англии обсуждают беспорядки на матче ЦСКА - "Зенит"

0
0
0
0
9

Портал The Sun опубликовал материал, в котором описывается поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" во время встречи команд в 18-м туре чемпионата России (0:0).

В статье отмечается, что "фанаты "Зенита" сумели пробраться на сектор поклонников ЦСКА. Стюарды были бессильны предотвратить столкновение болельщиков. На секторах поджигались шарфы с символикой обеих клубов. В конечном счете, беспорядки удалось устранить.

Россия имеет серьезные проблемы с насилием на футболе. Это говорит о том, что страна не готова принимать чемпионат мира-2018. Президент ФИФА Джанни Инфантино, тем не менее, уверен в сделанном выборе и уверяет, что беспокоиться не о чем".

Также издание напоминает о беспорядках с участием российских болельщиков во время чемпионата Европы-2016, которых называют "специально подготовленными людьми". Кроме того, The Sun выражает удивление предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта.

0
0
0
0
9
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Shumer

а рыже-конопатым делать больше нечего, жонки их уродливы, вот они и у компов только и делают, что срутся со всеми)))

00:52

Inside28

с символикой обеих клубов -------- Писал гастер? Обидно порою становится за СЭ! "Клуб" - ж.р.?????????

00:49

Xen1um

efan ekoku, шароварки подтяни, "нормальный".

00:34

efan ekoku

Да не поедут в эту клоаку нормальные люди в 18 году

00:30

Xen1um

Все никак не уймутся, что за люди.

00:18

Андрей Краснодарский

Бедненькие. До сих пор болят попки! После Марселя!

00:16

Jean4

А фотографию с голым задом болельщика зенита они не обсуждали?

00:14

shpasic

ужас, поджигались шарфы!!!!!

00:10

higagy

Странно, что не написали, что во всем виноват лично Путин. Хотя, статью не читал, может там и есть.

00:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ