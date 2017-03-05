В Англии обсуждают беспорядки на матче ЦСКА - "Зенит"

Портал The Sun опубликовал материал, в котором описывается поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" во время встречи команд в 18-м туре чемпионата России (0:0).

В статье отмечается, что "фанаты "Зенита" сумели пробраться на сектор поклонников ЦСКА. Стюарды были бессильны предотвратить столкновение болельщиков. На секторах поджигались шарфы с символикой обеих клубов. В конечном счете, беспорядки удалось устранить.



Россия имеет серьезные проблемы с насилием на футболе. Это говорит о том, что страна не готова принимать чемпионат мира-2018. Президент ФИФА Джанни Инфантино, тем не менее, уверен в сделанном выборе и уверяет, что беспокоиться не о чем".

Также издание напоминает о беспорядках с участием российских болельщиков во время чемпионата Европы-2016, которых называют "специально подготовленными людьми". Кроме того, The Sun выражает удивление предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта.