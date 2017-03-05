В Англии обсуждают беспорядки на матче ЦСКА - "Зенит"

Портал The Sun опубликовал материал, в котором описывается поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" во время встречи команд в 18-м туре чемпионата России (0:0).
В статье отмечается, что "фанаты "Зенита" сумели пробраться на сектор поклонников ЦСКА. Стюарды были бессильны предотвратить столкновение болельщиков. На секторах поджигались шарфы с символикой обеих клубов. В конечном счете, беспорядки удалось устранить.
Россия имеет серьезные проблемы с насилием на футболе. Это говорит о том, что страна не готова принимать чемпионат мира-2018. Президент ФИФА Джанни Инфантино, тем не менее, уверен в сделанном выборе и уверяет, что беспокоиться не о чем".
Также издание напоминает о беспорядках с участием российских болельщиков во время чемпионата Европы-2016, которых называют "специально подготовленными людьми". Кроме того, The Sun выражает удивление предложением заместителя председателя Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева сделать фанатские драки видом спорта.
Shumer
а рыже-конопатым делать больше нечего, жонки их уродливы, вот они и у компов только и делают, что срутся со всеми)))
00:52
Inside28
с символикой обеих клубов -------- Писал гастер? Обидно порою становится за СЭ! "Клуб" - ж.р.?????????
00:49
Xen1um
efan ekoku, шароварки подтяни, "нормальный".
00:34
efan ekoku
Да не поедут в эту клоаку нормальные люди в 18 году
00:30
Xen1um
Все никак не уймутся, что за люди.
00:18
Андрей Краснодарский
Бедненькие. До сих пор болят попки! После Марселя!
00:16
Jean4
А фотографию с голым задом болельщика зенита они не обсуждали?
00:14
shpasic
ужас, поджигались шарфы!!!!!
00:10
higagy
Странно, что не написали, что во всем виноват лично Путин. Хотя, статью не читал, может там и есть.
00:09