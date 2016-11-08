В 2014 году "Спартак" упустил лучшего бомбардира "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане мог оказаться в "Спартаке" в 2014 году. 24-летний сенегалец, на тот момент выступавший за "Зальцбург", имел выгодное предложение от московского клуба, но перешел в "Саутгемптон". Об этом он рассказал в эфире радио Rewmi FM.

В нынешнем сезоне Мане в чемпионате Англии провел 10 матчей, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ливерпуля".