Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане мог оказаться в "Спартаке" в 2014 году. 24-летний сенегалец, на тот момент выступавший за "Зальцбург", имел выгодное предложение от московского клуба, но перешел в "Саутгемптон". Об этом он рассказал в эфире радио Rewmi FM.
В нынешнем сезоне Мане в чемпионате Англии провел 10 матчей, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ливерпуля".
shpasic
ХК Ливерпуль как раз на Эмфилде играет, а XK Челси на Стэнфорд Бридж.
18:31
marsey
да, хоккей в англии - национальный вид спорта №1 :) ХК Ливерпуль - кандидат в кхл, наверное
18:28
HAZELSAMARA
ХОККЕЙ — КХЛ. В 2014 ГОДУ "СПАРТАК" УПУСТИЛ ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА "ЛИВЕРПУЛЯ". Судорожно начал вспоминать о том чем славен хоккейный клуб "Ливерпуль"...
18:26