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В 2014 году "Спартак" упустил лучшего бомбардира "Ливерпуля"

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Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане мог оказаться в "Спартаке" в 2014 году. 24-летний сенегалец, на тот момент выступавший за "Зальцбург", имел выгодное предложение от московского клуба, но перешел в "Саутгемптон". Об этом он рассказал в эфире радио Rewmi FM.

В нынешнем сезоне Мане в чемпионате Англии провел 10 матчей, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром "Ливерпуля".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

ХК Ливерпуль как раз на Эмфилде играет, а XK Челси на Стэнфорд Бридж.

18:31

marsey

да, хоккей в англии - национальный вид спорта №1 :) ХК Ливерпуль - кандидат в кхл, наверное

18:28

HAZELSAMARA

ХОККЕЙ — КХЛ. В 2014 ГОДУ "СПАРТАК" УПУСТИЛ ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА "ЛИВЕРПУЛЯ". Судорожно начал вспоминать о том чем славен хоккейный клуб "Ливерпуль"...

18:26

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