"Урал" - "Зениту": "Что там на новой арене с крышей?"

"Урал" выразил обеспокоенность по поводу условий проведения матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита". В официальном "Твиттере" екатеринбуржцы опубликовали прогноз погоды в Санкт-Петербурге в день игры с подписью: "Кстати, что там на новой арене с крышей?"
Погода в Питере на сегодня 🌨️– ФК Урал (@FCURAL) 22 апреля 2017 г.
Кстати, что там на новой арене с крышей?#ЗенитУрал pic.twitter.com/sHuTuCPXBM
Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первой официальной на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
giperforg
А ну да, у Урала то великолепнейший стадион без проблем.
10:38
rac135
"ЧТО ТАМ НА НОВОЙ АРЕНЕ С КРЫШЕЙ?" А зачем крыша на новой Арене?) Не в ней счастье) Счастье, что у Зенита есть "крыша")
10:31