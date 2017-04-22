"Урал" - "Зениту": "Что там на новой арене с крышей?"

"Урал" выразил обеспокоенность по поводу условий проведения матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита". В официальном "Твиттере" екатеринбуржцы опубликовали прогноз погоды в Санкт-Петербурге в день игры с подписью: "Кстати, что там на новой арене с крышей?"

Погода в Питере на сегодня 🌨️

Кстати, что там на новой арене с крышей?#ЗенитУрал pic.twitter.com/sHuTuCPXBM – ФК Урал (@FCURAL) 22 апреля 2017 г.

Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первой официальной на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.