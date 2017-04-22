10:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Урал" - "Зениту": "Что там на новой арене с крышей?"

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"Урал" выразил обеспокоенность по поводу условий проведения матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита". В официальном "Твиттере" екатеринбуржцы опубликовали прогноз погоды в Санкт-Петербурге в день игры с подписью: "Кстати, что там на новой арене с крышей?"

Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первой официальной на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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giperforg

А ну да, у Урала то великолепнейший стадион без проблем.

10:38

rac135

"ЧТО ТАМ НА НОВОЙ АРЕНЕ С КРЫШЕЙ?" А зачем крыша на новой Арене?) Не в ней счастье) Счастье, что у Зенита есть "крыша")

10:31