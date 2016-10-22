"Урал" не будет жаловаться на фанатов "Спартака"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) отметил, что екатеринбургский клуб не будет жаловаться на болельщиков красно-белых, бросавших снежки во вратаря Николая Заболотного. По его словам, для этого есть инспекторы и делегаты матча.

– Сегодня ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки, – цитирует ТАСС Иванова. – Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали? Они же этого не понимают – попали бы в голову, вратарь упал бы и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы "Уралу" из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют.

Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции. Я просто не могу понять "Спартак", который после каждого матча платит за своих болельщиков, – можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому "Урал" не будет никуда обращаться.