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"Урал" не будет оспаривать дисквалификацию Павлюченко

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил о том, что клуб не будет оспаривать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко, наложенную на игрока после матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Форвард наказан за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова. Он пропустит матч 25-го тура со "Спартаком", еще на два встречи Павлюченко дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

 
Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. Алексей ЕСЬКОВ (второй справа) наказывает предупреждением Артема ДЗЮБУ (№22).Алексей Еськов: "Бикфалви сыграл безрассудно"

- Считаю, что наказать Романа за агрессивное поведение нужно было, но, по моему мнению, на это надо было посмотреть глубже, с чего это все началось, - приводит ТАСС слова Иванова. - Арбитр ошибся, и случившееся - реакция на несправедливость, вот и все.

То, что Роман не сдержался, не красит его, и КДК вынес справедливое решение. У Романа никогда в жизни этого не было, поэтому мы довольны таким решением и никакой апелляции подавать не будем.

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча, два из них условные

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http://tass.ru/sport/4209765

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