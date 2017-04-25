"Урал" не будет оспаривать дисквалификацию Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил о том, что клуб не будет оспаривать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко, наложенную на игрока после матча 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Форвард наказан за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова. Он пропустит матч 25-го тура со "Спартаком", еще на два встречи Павлюченко дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

- Считаю, что наказать Романа за агрессивное поведение нужно было, но, по моему мнению, на это надо было посмотреть глубже, с чего это все началось, - приводит ТАСС слова Иванова. - Арбитр ошибся, и случившееся - реакция на несправедливость, вот и все.

То, что Роман не сдержался, не красит его, и КДК вынес справедливое решение. У Романа никогда в жизни этого не было, поэтому мы довольны таким решением и никакой апелляции подавать не будем.

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча, два из них условные