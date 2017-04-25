"Урал" не будет добиваться пожизненной дисквалификации для Еськова

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что не будет добиваться пожизненной дисквалификации Алексея Еськова. Арбитр удалил троих екатеринбуржцев в матче 24-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2). В воскресенье Иванов утверждал, что клуб будет добиваться самого строго наказания для судьи.

– Мои слова о пожизненной дисквалификации? Конечно, это были эмоции, – сказал Иванов. – Будет разбираться КДК, РФС. Любое наказание Еськова мы примем. Не будет такого, что пожизненное - и все. Еськов – опытный арбитр, он умеет судить. Но в наших играх он уже во второй раз допускает серьезные ошибки. Не знаю, почему.

"Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова //

Алексей Еськов: "Бикфалви сыграл безрассудно"