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Уникальный номер "СЭ".
Все о последнем чемпионстве "Спартака"

27 октября 2001 года. Москва. "Лужники". "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Традиционное для XX века чествование тренера-триумфатора Олега РОМАНЦЕВА. Фото Александр ВИЛЬФ
27 октября 2001 года. Москва. "Лужники". "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Традиционное для XX века чествование тренера-триумфатора Олега РОМАНЦЕВА. Фото Александр ВИЛЬФ
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Сегодня исполняется 15 лет с момента последнего на данный момент чемпионства "Спартака". 27 октября 2001 года красно-белые, обыграв "Зенит", выиграли титул.
"СЭ" дарит читателям уникальную возможность – перед вами исторический номер газеты, благодаря которому можно вернуться в счастливый для красно-белых день. День победы.
Приятного просмотра!
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