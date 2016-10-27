Сегодня исполняется 15 лет с момента последнего на данный момент чемпионства "Спартака" . 27 октября 2001 года красно-белые, обыграв "Зенит", выиграли титул.

"СЭ" дарит читателям уникальную возможность – перед вами исторический номер газеты, благодаря которому можно вернуться в счастливый для красно-белых день. День победы.

Приятного просмотра!