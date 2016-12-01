13:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Угрозы проведению матча "Крылья Советов" - "Спартак" нет

0
0
0
4

Матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Спартак" должен состояться в назначенное время – в 18.00 по Москве. Команды и судьи не предъявляли претензий к газону стадиона "Металлург".

– В Самаре сейчас около семи градусов мороза, светит солнце. Ничто не угрожает проведению матча "Крылья Советов" – "Спартак", – сказали "СЭ" в пресс-службе самарского клуба. – Утром выпал снег, но помехой это не будет, он уже растаял. Поле готово. Никто к газону претензий не предъявлял. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Спартак"//
В Самаре снегопад перед матчем "Крылья Советов" – "Спартак"//
"Спартак" сыграет в белой форме, "Крылья Советов" – в голубой

0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

marsey

поле уже растаяло, можно играть на болоте :)

14:35

SP2

Какая угроза? В Москве -10, в Самаре -7! И ничего все довольны, в Москве прекрасные условия! ))

14:29

tchouk

в Самаре снег при минус 7 тает? Круто!! Можно всю зиму так играть

14:25

Тот самый Зануда

Валенки с ушанками всем гостям раздали?)

13:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ