Угрозы проведению матча "Крылья Советов" - "Спартак" нет

Матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак" должен состояться в назначенное время – в 18.00 по Москве. Команды и судьи не предъявляли претензий к газону стадиона "Металлург".
– В Самаре сейчас около семи градусов мороза, светит солнце. Ничто не угрожает проведению матча "Крылья Советов" – "Спартак", – сказали "СЭ" в пресс-службе самарского клуба. – Утром выпал снег, но помехой это не будет, он уже растаял. Поле готово. Никто к газону претензий не предъявлял. (Сергей АСТАХОВ)
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Спартак"//
В Самаре снегопад перед матчем "Крылья Советов" – "Спартак"//
"Спартак" сыграет в белой форме, "Крылья Советов" – в голубой
marsey
поле уже растаяло, можно играть на болоте :)
14:35
SP2
Какая угроза? В Москве -10, в Самаре -7! И ничего все довольны, в Москве прекрасные условия! ))
14:29
tchouk
в Самаре снег при минус 7 тает? Круто!! Можно всю зиму так играть
14:25
Тот самый Зануда
Валенки с ушанками всем гостям раздали?)
13:46