Угрозы проведению матча "Крылья Советов" - "Спартак" нет

Матч 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Спартак" должен состояться в назначенное время – в 18.00 по Москве. Команды и судьи не предъявляли претензий к газону стадиона "Металлург".

– В Самаре сейчас около семи градусов мороза, светит солнце. Ничто не угрожает проведению матча "Крылья Советов" – "Спартак", – сказали "СЭ" в пресс-службе самарского клуба. – Утром выпал снег, но помехой это не будет, он уже растаял. Поле готово. Никто к газону претензий не предъявлял. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Спартак"//

В Самаре снегопад перед матчем "Крылья Советов" – "Спартак"//

"Спартак" сыграет в белой форме, "Крылья Советов" – в голубой