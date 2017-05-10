УФАС продолжит проверку контракта с "Ареной Санкт-Петербург"

Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы 31 мая продолжит проверку контракта по благоустройству территории у "Арены Санкт-Петербург", сообщает ТАСС. Напомним, что поступили жалобы на ограничение конкуренции со стороны властей города при заключении контракта с компанией "Метрострой" на сумму 952 миллиона рублей.

УФАС нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при заключении данного договора, однако не возбудила дело об административном правонарушении. В случае если будет признано нарушение закона, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Если должностное лицо уже было признано нарушившим данную статью ранее, сотрудника через суд могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Напомним, что арена строилась с 2007 года, а ее стоимость составила более 43 миллиардов рублей. На этом стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.